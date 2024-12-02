«Но есть надежда»: Элтон Джон объявил зрителям о потере зрения

Британский певец Элтон Джон объявил зрителям о потере зрения. 77-летний исполнитель рассказал об этом в минувшее воскресенье в театре Dominion в лондонском Вест-Энде. Об этом сообщает зарубежный портал The Guardian.

Артист признался, что потерял зрение после борьбы с «тяжелой инфекцией». Он побывал на благотворительном концерте The Devil Wears Prada: The Musical («Дьявол носит Прада. Музыкальное») и поделился впечатлениями.

«Как некоторые из вас, возможно, знают, у меня были проблемы, и теперь я потерял зрение. Я не смог увидеть выступление, но мне понравилось его слушать», – заявил Джон.

Напомним, что о проблемах певца стало известно в начале сентября. По его словам, у него было ограниченное зрение только на один глаз после тяжелой инфекции, которую он пережил летом.

«Я выздоравливаю, но это чрезвычайно медленный процесс, и пройдет некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу», – писал артист в то время.

Позже он давал интервью в эфире программы «Доброе утро, Америка» и делился, что дела со здоровьем ухудшились.

«К сожалению, я потерял возможность видеть правым глазом в июле, потому что у меня была инфекция на юге Франции, и вот уже четыре месяца я не могу видеть. И мой левый глаз выглядит не лучше, но есть надежда, что все будет хорошо», – рассказывал он на прошлой неделе.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон выступила с заявлением после химиотерапии.