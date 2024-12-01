«Любовь — это свет в самые темные времена»: Кейт Миддлтон выступила с заявлением после химиотерапии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выступила с трогательным посланием после завершения курса химиотерапии, назвав любовь «светом в самые темные времена». Супруга принца Уильяма написала письмо для гостей ее рождественской службы. Некоторые отрывки обращения уже появились в Сети, передает People.

Кейт Миддлтон, которая в сентябре объявила об успешном завершении химиотерапии, обратилась в эмоциональном письме к 1600 гостям своей рождественской службы в Вестминстерском аббатстве. Послание принцессы Уэльской можно будет прочесть в день мероприятия, 6 декабря, но некоторые отрывки уже опубликованы в СМИ.

Жена принца Уильяма назвала зимние праздники временем «торжества и радости» и отметила, что в этот период люди могут «поразмышлять о более глубоких вещах, которые объединяют нас всех».

«Именно когда мы останавливаемся и отвлекаемся от давления повседневной жизни, мы находим пространство, чтобы жить с открытым сердцем, с любовью, добротой и прощением — в этом и заключается дух Рождества», — заявила Кейт Миддлтон.

По мнению принцессы Уэльской, именно в этот период люди осознают «собственную уязвимость» и вспоминают о важности проявления любви по отношению друг к другу.

«Прежде всего, это побуждает нас обращаться к любви, а не к страху. К любви, которую мы проявляем по отношению к себе, и к любви, которую мы проявляем по отношению к другим. <…> Любовь — это величайший дар, который мы можем получить… Любовь — это свет, который может ярко сиять даже в самые темные времена. У всех нас есть что-то, что мы можем предложить друг другу», — подчеркнула супруга принца Уильяма.

Напомним, 22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе 2024 года рака. В сентябре принцесса Уэльская сообщила, что успешно завершила курс химиотерапии.

Ранее сообщалось о том, что раскрыто, как Кейт Миддлтон и принц Уильям будут праздновать Рождество.