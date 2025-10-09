«Никто не знает мою историю»: Дженнифер Энистон сделала заявление о детях

Голливудская актриса Дженнифер Энистон призналась, что ее долгое время ранили сообщения о нежелании иметь детей из-за карьеры. 56-летняя звезда «Друзей» призналась, что 20 лет борется за возможность стать матерью из-за проблем со здоровьем.

«Никто не знает мою историю, никто не знает, через что я прохожу больше 20 лет, чтобы завести семью. Я не готова говорить об этом и предъявлять мои медицинские документы. Это не касается никого», - разоткровенничалась Дженнифер в интервью Harper's Bazaar.

Как любой человек, она болезненно переживала отсутствие детей и семьи. Актриса подчеркнула, что неоднократно слышала обвинения в свой адрес. Ее называли «эгоисткой» и «трудоголиком».

«Мы все просто живые. Поэтому я подумала: "Какого черта?"» — возмутилась Энистон.

Бывшая жена Брэда Питта не скрывает, что перенесла безуспешные попытки ЭКО. Кроме того, актриса жалеет, что не заморозила яйцеклетки много лет назад.

Ранее Дженнифер Энистон появилась в Нью-Йорке на вечеринке в честь премьеры четвертого сезона сериала «Утреннее шоу». Компанию ей составил возлюбленный, гипнотерапевт и лайф-коуч Джим Кертис.