«Никто бы никогда не подумал»: актеру Шварценеггеру сделали еще одну операцию на сердце

76-летний актер Арнольд Шварценеггер перенес операцию по установке кардиостимулятора. Бывший губернатор Калифорнии рассказал о своем состоянии в подкасте Arnold's Pump Club.

Знаменитость сообщил, что хирургическое вмешательство проходило в прошлый понедельник. Ранее он уже перенес три операции по замене клапанов, а с рождения у него диагностировали порок сердца.

«В прошлый понедельник мне сделали операцию, чтобы я стал немного больше похож на машину: мне установили кардиостимулятор», – признался звезда.

Арнольд отметил, что в начале недели ему сделали операцию, а к пятнице он уже был на экологическом мероприятии с подругой и единомышленницей по фитнесу Джейн Фонда.

«Никто бы никогда не подумал, что я начал неделю с операции», – цитирует актера The Sun.

Он добавил, что хирургическое вмешательство требовалось по совету врачей. Они предупредили мужчину о том, что из-за рубцовой ткани от предыдущей операции его сердцебиение стало нерегулярным. Поэтому Шварценеггеру потребовался кардиостимулятор.

Ранее мы писали о том, что актера Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена. Звезда несколько часов находился в помещение правоохранителей. Оказалось, что всему виной были дорогостоящие часы.