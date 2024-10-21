Николас Кейдж появился на публике с женой младше него на 31 год

Голливудский актер Николас Кейдж впервые за долгое время появился на публике с супругой Рикой Шибатой, которая младше него на 31 год. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее фото.

60-летний Николас Кейдж и 29-летняя Рико Шибата появились на кинофестивале в Ньюпорт-Бич 20 октября. Артист вышел в свет в черной рубашке с цветочным принтом, белом пиджаке, брюках и туфлях. Жена звезды позировала перед фотографами в черном мини-платье с бархатным верхом и ботильонах на каблуках в тон. Она дополнила свой образ массивными золотыми серьгами и сумкой на плечо Chanel. Девушка также распустила волосы и сделала макияж с красной помадой.

Напомним, знакомство Николаса Кейджа. Рико Шибаты произошло в 2019 году во время съемок артиста в Токио. Предложение своей невесте актер сделал в разгар пандемии коронавируса по FaceTime. В феврале 2021-го пара официально узаконила свои отношения. Влюбленные не стали устраивать пышное торжество, решив провести «очень маленькую церемонию в отеле Wynn в Лас-Вегасе».

В октябре 2022-го у супругов родилась дочь, которую назвали Августа Франческа Коппола Кейдж.

Ранее мы писали, что полиция арестовала сына Николаса Кейджа за нападение на собственную мать.