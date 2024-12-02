Николь Кидман решила помириться с приемными детьми от Круза после смерти мамы

Николь Кидман решила помириться с приемными детьми от Тома Круза после смерти мамы. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

Осенью 2024 года ушла из жизни мама актрисы. Николь тяжело переживает потерю. Кидман волнуется, что пенсионерка не успела увидеться с приемными внуками. Будучи в браке с Крузом, артистка усыновила Изабеллу и Коннора. После развода дети остались жить с отцом. Николь не видела наследников с 2007 года.

«Они были их первыми внуками. Для матери Николь это было настоящей болью, что она не успела увидеться с внуками перед смертью», — высказались инсайдеры.

Напомним, что актриса вышла замуж за музыканта, от которого родила двоих детей.

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