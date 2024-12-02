На «Елках» не остановился: турецкая звезда Бурак Озчивит прилетел в Россию для съемок в сериале

Актер Бурак Озчивит вновь прилетел в Россию. Поводом послужили съемки в романтическом сериале «Я к тебе надолго».

Приезд турецкой знаменитости в Москву рассекретили по социальным сетям его жены. Фахрие Эвджен не сдержалась и поделилась серией снимков из предновогодней столицы. Однако актриса не раскрывала — прилетел ли ее супруг вместе с ней. Правду узнали сотрудники СМИ. Оказалось, что пока Фахрие гуляла по городу, ее муж активно работал.

Бурак после съемок в комедии «Елки» решил не заканчивать сотрудничество с российскими коллегами и согласился сняться в сериале о любви. По сюжету герой Озчивита приезжает в Россию в гости к Марине, и им вместе предстоит преодолеть многие трудности и пережить забавные моменты. Партнершей турецкого артиста стала Юлия Калашникова.

«Эмоции потрясающие. С ним очень комфортно. Очень! Он такой веселый и легкий человек. Мне, как актрисе, очень классно. Перед первой встречей не переживала, потому что это моя работа. Волнуюсь я по другим поводам», - рассказала Юлия о работе с Бураком в беседе с сайтом StarHit.

Отметим, что съемки сериала уже закончились. Премьера состоится в этом декабре. На память Бураку подарили шапку-ушанку.

Ранее Бурак Озчивит признался, что хочет побывать в России в качестве туриста.