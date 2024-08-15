Хочет забыть о прошлом: Николь Кидман разозлила Тома Круза воспоминаниями об их браке

Голливудский киноактер Том Круз раскритиковал бывшую супругу Николь Кидман за то, что она раскрыла подробности их неудачного брака. Артисты были женаты в период с 1990 по 2001 год.

Как рассказал изданию In Touch Weekly близкий друг актера, попросивший не раскрывать его имени, Круз неоднократно жаловался, что 57-летняя Кидман постоянно рассказывает подробности их совместной жизни и в целом живет прошлым.

«Том не понимает, почему Николь постоянно ссылается на время, которое они проводили вместе. Даже если речь идет об их совместных ролях в кино, ему все равно это не нравится», — сказал собеседник портала.

В июле Николь Кидман дала интервью Los Angeles Times и заявила, что режиссер Стэнли Кубрик был вдохновлен ее отношениями с Крузом и даже перенес некоторые моменты из их личной жизни в фильм «С широко закрытыми глазами», где звездной паре достались главные роли.

При этом Кидман не сказала о браке со звездой фильма «Миссия невыполнима» ничего конкретного. Несмотря на это, 62-летний Круз был разгневан услышанным, так как хочет забыть о своем прошлом.

Николь Кидман и Том Круз были женаты десять лет. У пары есть приемные дочь Изабелла и сын Коннор. После развода Николь вышла замуж за Кита Урбана, а Круз женился на Кэти Холмс, с которой расстался в 2012 году.

Ранее Том Круз намекнул на перемены в личной жизни. Артист пригласил 25-летнюю певицу Викторию Канал на съемочную площадку «Миссия невыполнима 8» в Оксфордшире, а после прокатил на собственном вертолете. Предполагаемые влюбленные познакомились на фестивале Гластонбери и с тех пор практически не разлучались.