«Никогда не терял привязанности»: актер Брэд Питт высказался о новом избраннике экс-супруги Дженнифер Энистон

Голливудский актер Брэд Питт высказался о новом романе своей бывшей жены Дженнифер Энистон с гуру отношений Джимом Кертисом. Мнение знаменитости изданию Daily Mail передают его друзья.

По словам источников из окружения Питта, актер счастлив за Энистон и считает, что актриса наконец обрела свое счастье. Обладатель «Оскара» по-прежнему с теплотой относится к экс-супруге и уверен, что она достояна самого лучшего.

«Брэд невероятно рад тому, что Джен нашла настоящую любовь в лице этого парня, который, кажется, так хорошо к ней относится. Кроме того, Питт никогда не терял искренней привязанности к Энистон», — заявил инсайдер.

Напомним, что сам 61-летний Питт уже несколько лет встречается с дизайнером ювелирных украшений Инес Де Рамон, которая младше него на 29 лет. К слову, новому избраннику звезды ситкома «Друзья» 50 лет, тогда как самой Энистон — 56.

Ранее мы писали о том, как американский лайф-коуч Джим Кертис, который встречается с актрисой Дженнифер Энистон, раскрыл тайну его хронического заболевания. Свой недуг он долгое время не афишировал.