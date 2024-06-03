«Никогда не стали бы»: фонд Клуни не намерен преследовать российских журналистов

Американский актер Джордж Клуни выступил с заявлением после новостей о том, что его фонд якобы собирается преследовать российских журналистов. В сообщении он указал, что произошла ошибка, пишет News.ru.

Клуни прокомментировал заявление одной из сотрудниц своего фонда. Организация якобы планировала добиться от Международного уголовного суда и стран европейских стран арестов работающих за границей российских журналистов. По словам актера, ничего подобного на практике нет. Он опроверг заявление своей подчиненной.

«Кто-то в нашем фонде оговорился. Я сын журналиста. Мы в фонде Клуни никогда не стали бы преследовать журналистов, даже если мы с ними не согласны», — указал в обращении Клуни.

Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что жена голливудского актера Джорджа Клуни Амаль Клуни работает над ее арестом. По словам журналистки, это подтвержденная информация.