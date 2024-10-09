«Никогда не думала, что сделаю подобное заявление»: звезда «Офиса» Дженна Фишер раскрыла свой диагноз

Актриса Дженна Фишер призналась, что столкнулась со страшной болезнью. У нее диагностировали рак груди. Благодаря тому, что опухоль обнаружили сразу, звезде «Офиса» удалось вылечиться.

Фишер рассказала, что о диагнозе узнала в октябре прошлого года, но предпочитала скрывать эту информацию от поклонников. Найти новообразование удалось случайно. Она сделала маммографию, которая показала неопределенные результаты. Актриса решила пройти углубленное обследование, и тогда ей сообщили о раке.

Форма болезни была агрессивной, поэтому Дженна боится предположить, что было, если бы она не занялась своим здоровьем.

«Я никогда не думала, что сделаю подобное заявление, но вот оно», - рассказала актриса в своем блоге.

В рамках лечения Фишер сделали операцию по удалению части ткани молочной железы. А после она прошла курс химиотерапии и лучевой терапии. Кроме того, она принимала лекарства, чтобы болезнь больше точно не вернулась.

По словам актрисы, долгое время она носила парики и шляпы, чтобы скрывать последствия рака. Но сейчас она здорова и чувствует себя «прекрасно». Она призвала поклонников не откладывать обследования на потом, так как это может привести к страшным последствиям.

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