52-летняя Гвинет Пэлтроу собралась лечь под нож хирурга: что хочет переделать в себе актриса

52-летняя актриса Гвинет Пэлтроу собирается сделать несколько пластических операций, чтобы продлить себе молодость. В окружении звезды признались, что она хочет исправить себе фигуру. Об этом сообщает RadarOnline.

Источник иностранного СМИ рассказал, что Гвинет сейчас недовольна своей внешностью. Она хочет обратиться к хирургу, чтобы он сделал ей новые ягодицы и грудь. При этом актриса не хочет превращаться во вторую Ким Кардашьян. Ей все же нравится естественность.

«Она чувствует, что есть возможности для совершенствования, и она полностью поддерживает возможность прибегнуть к хирургическому вмешательству, чтобы этого добиться», - отметил инсайдер.

Для Пэлтроу важно, чтобы у нее были «красивые изгибы тела». По словам источника, она хочет, чтобы ее фигура эффектно смотрелась в платьях.

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