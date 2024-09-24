«Никогда не чувствовала себя комфортно перед камерой»: 50-летняя жена Райана Гослинга преобразилась для смелой фотосессии

Жена канадского актера Райана Гослинга украсила обложку нового выпуска мексиканского журнала Vogue. 50-летняя актриса Ева Мендес предстала перед поклонниками в смелых для своего возраста образах.

На одной из фотографий Мендес позировала в чулках с леопардовым принтом и клетчатом пальто синего цвета.

На другом снимке жена 43-летнего Гослинга предстала в платье миди с бантом на груди.

Кроме того, актриса примерила образы роковой красавицы в облегающем платье с абстрактным принтом и дамы в коричневой шубе-оверсайз, надетой поверх кружевного платья в пол.

Автором снимков стала Эмма Саммертон, которая ранее работала с Селеной Гомес, Беллой Хадид и другими звездами первой величины.

В интервью журналу Мендес призналась, что благодарна Гослингу не только за семью, но и за успехи в карьере и просто уверенность в себе.

«Я никогда не чувствовала себя комфортно перед камерой, за исключением тех случаев, когда играла вместе с Райаном», — отметила Ева.

Кроме того, она заявила, что муж уважает ее кубинские корни.

«Иногда я говорю ему, что он больший кубинец, чем я», - поделилась актриса.

Напомним, актеры познакомились в 2011 году на съемках фильма «Место под соснами». В 2014 году у пары родилась дочь Эсмеральда, в 2016 году на свет появилась вторая дочь, которую назвали Амада.

Ранее мы писали о том, что актер Райан Гослинг поразил изменившейся внешностью. Фанаты заподозрили, что он посетил пластического хирурга и переборщил с филлерами.