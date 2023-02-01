«Никогда этого не забуду»: Памела Андерсон призналась в самом чувственном опыте с 80-летним мужчиной

В своих мемуарах «С любовью, Памела» голливудская актриса раскрыла много интимных моментов, включая «самый чувственный опыт» с пожилым мужчиной. Андрерсон описала, что именно этот 80-летний джентльмен запомнился ей на всю жизнь, несмотря на то, что она проводила часы в постели с бывшим мужем Томми Ли.

Памела рассказала, что встретила мужчину, заставившего ее «задыхаться», во время поездки в Буэнос-Айрес. Тогда ей было только 20 лет. Пожилой кавалер пригласил ее на танец, и у них произошло самое чувственное танго из всех возможных. Актриса призналась, что он вел ее и был «настоящим мужчиной». Такого она еще не чувствовала никогда, поэтому и запомнила на долгое время.

«Это изменило меня, и я никогда этого не забуду», - написала Памела Андресон в своей книге.

Напомним, что известная актриса была замужем пять раз. Однако только первого мужа рокера Томми она считает единственным мужчиной, в которого она была влюблена. Их история отношений была непростая, в том числе в их браке присутствовало домашнее насилие. Но также было и множество потрясающих моментов, как говорила сама Андерсон. Они проводили дни в постели, занимаясь сексом, и даже придавались любви, когда артистка была под капельницами в больнице после разрыва кисты в яичнике.

В мемуарах Андерсон рассказывала, что на их отношения сильно повлияла агрессия Томми, вызванная ревностью. Однажды он вышел из себя и разгромил ее трейлер, когда узнал, что она целовалась с партнером по съемочной площадке фильма «Спасатели Малибу». В какой-то момент плохие моменты перевесили хорошие, и пара решила развестись.

Ранее Памела Андерсон рассказала, что ее изнасиловала няня в восьмилетнем возрасте.