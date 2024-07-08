Никакой восточной сказки: Жади убирает вещи и опускает крышку унитаза за Лукасом спустя 22 года после «Клона»

Джованна Антонелли и Мурилу Бенисио, сыгравшие в бразильском сериале «Клон» Жади и Лукаса, показали, как бы выглядела жизнь их героев спустя 22 года после закрытия проекта.

Отношения между актерами завязались еще на съемочной площадке, передает Woman.ru. Потом у звездной пары родился сын. Однако ребенок не смог сохранить семьи, и в скором времени Джованна и Мурилу расстались. Тем не менее они поддерживали теплые отношения и вместе воспитывали наследника.

Недавно звезды «Клона» встретились, чтобы записать совместное видео. На нем они представили, как выглядели бы Лукас и Жади спустя 22 года после закрытия сериала.

О восточной сказке в ролике речи не идет. Так, Жади приходится убирать вещи за своим мужем и опускать за ним крышку унитаза.

Ранее звезда «Слова пацана» Леон Кемстач рассказал, что команда сериала была ему как семья. Молодой человек сыграл одну из главных ролей.