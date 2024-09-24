«Ничего не может сделать»: Роберт Де Ниро публично высмеял Дональда Трампа

Актер Роберт Де Ниро публично высмеял кандидата в президенты США Дональда Трампа. Звезда высказался о политике во время кинофестиваля в Нью-Йорке. Об этом сообщает Deadline.

На премьере фильма «Мегаполис» Роберт заявил, что Трамп не смог бы снять подобную кинокартину. По его словам, ее бы не показывали в прокате, так как она была бы «безумной».

«Он ничего не может сделать. Он хочет уничтожить страну. И он не смог сделать этот фильм. Он не мог сделать ничего, что имеет структуру», - отметил актер.

Также Роберт Де Ниро призвал людей не голосовать за Дональда Трампа во время выборов.

К слову, против политика выступают многие знаменитости. Например, певица Тейлор Свифт. Также многие артисты запрещают Дональду Трампу даже использовать их песни во время митингов. Недавно White Stripes подали на него в суд за воспроизведение их трека.

Ранее Джо Байден надел кепку в поддержку Дональда Трампа во время посещения пожарной части.