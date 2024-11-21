Бритни Спирс изменила имя и взволновала поклонников

Певица Бритни Спирс изменила имя на Зайлу Марию Ривера Ред. Звезда сделала это в соцсетях, но вызвала много вопросов у поклонников. Они переживают за душевное состояние кумира.

Знаменитость снова оказалась в центре внимания, когда в ее микроблоге произошли изменения. Дело в том, что Бритни сменила в соцсетях имя. Она выбрала необычный вариант – Зайла Мария Ривера Ред и заявила, что с этого момента ей стало сложнее понимать английский язык.

СМИ выяснили, что имя Зайла имеет корни в культуре мексиканских индейцев, но что оно значит для Спирс – неизвестно. Она тоже не стала объяснять причину своего решения. Поклонники остались в недоумении, что же происходит в жизни певицы.

Напомним, что ранее Бритни заставляла фанатов беспокоиться о себе, когда удалила личный микроблог. Тогда кто-то из подписчиков даже обратился в полицию, чтобы сотрудники проверили, все ли с женщиной в порядке. Звезда же восприняла такой шаг негативно и заявила, что не надо вторгаться в ее личное пространство.

Ранее мы писали о том, что 42-летняя певица Бритни Спирс станцевала на камеру в прозрачном мини-платье.