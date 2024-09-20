Ни стыда, ни совести: Бьянка Цензори надевает провокационные наряды при детях Канье Уэста

Супруга Канье Уэста Бьянка Цензори отличается специфичным вкусом в одежде. Модель выбирает для выхода в свет провокационные наряды. Бывшая жена рэпера Ким Кардашьян неоднократно просила Бьянку одеваться более скромно, когда она находится с ее детьми. Но знаменитость похоже игнорирует эту просьбу.

Недавно Канье и Бьянка гуляли в Токио с его детьми от Ким Кардашьян. Модель не обратила внимание на просьбу знаменитости и надела полупрозрачный топ. Учитывая, что у девушки пышные формы, этот элемент одежды смотрелся слишком провокационно, пишет Daily Mail.

В Сети предполагают, что Ким придет в ярость, увидев эти снимки. Но пока бывшая жена рэпера никак не комментировала происходящее. Вероятнее всего, звезда обидится на экс-супруга за то, что ее просьбы игнорируются.

Канье Уэст и Ким Кардашьян начали встречаться в 2012 году. Спустя два года они поженились. У супругов есть четверо общих детей: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм. Рэпер и предпринимательница расстались в марте прошлого года.

Напомним, музыкант хочет детей от Бьянки Цензори, но у супругов пока не получается завести потомство. Из-за этого они планируют прибегнуть к процедуре ЭКО.