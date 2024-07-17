Ни путешествий, ни выходов в свет: Кейт Миддлтон не появится на публике до конца года

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, скорее всего, не появится на публике до конца года. Ее приезд на Уимблдон 14 июля был последним – в ближайшее время очередного выхода ждать не стоит.

Об этом сообщило издание VanityFair.

По информации издания, принц Уильям и Кейт проведут большую часть лета в поместье в Норфолке – они хотят быть «вне поля зрения».

Источник в Букингемском дворце подтвердил, что семья Уэльских «на летних каникулах». В окружении говорят, что они не планируют путешествий за границу летом. Возможно, семья навестит короля и королеву в августе.

Издание отмечет, что Кейт лишь дважды выходила в свет после того, как у нее диагностировали рак.

На турнир по теннису в минувшее воскресенье Миддлтон приехала с сестрой и принцессой Шарлоттой. Публика несколько минут аплодировала Кейт стоя. До этого принцесса Уэльская присутствовала на параде в честь дня рождения короля, который состоялся в июне.

Ранее сообщалось, что для Уимблдона Кейт выбрала наряд с особым смыслом. Ее фиолетовое платье оценили как символ мужества.