«Мужества у принцессы в избытке»: больная раком Кейт Миддлтон выбрала особый наряд для Уимблдона

Накануне принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с триумфом появилась на финале Уимблдонского турнира в Великобритании. В честь важного события супруга принца Уильяма надела наряд с особым смыслом. Об этом сообщает Daily Mail и публикует кадры с мероприятия.

14 июля состоялся мужской финал теннисного турнира в Уимблдоне. В одиночном разряде встретились теннисисты Новак Джокович и Карлос Алькарас, одержавший победу. На мероприятии присутствовала и Кейт Миддлтон. Это было ее второе появление на публике за полгода после официального объявления об онкологическом заболевании. Вместе с женой принца Уильяма на матч пришла и ее дочь, 9-летняя принцесса Шарлотта.

Для мероприятия принцесса Уэльская выбрала фиолетовое платье от Safiyaa London за 1295 фунтов стерлингов (146 851,31 рублей). Как оказалось, наряд Кейт Миддлтон имел особое значение. По словам экспертов, фиолетовый цвет является символом мужества, что близко к супруге принца Уильяма, борющейся с раком.

«Фиолетовый цвет глубоко королевский, но также обозначает мужество. Чего у принцессы, очевидно, в избытке», — заявила британская колумнистка Лиз Джонс.

Многие заметили, что Кейт Миддлтон дополнила образ важной деталью — она надела брошь в виде зелено-фиолетового банта, подаренную ей королевой Елизаветой II. Это не просто аксессуар, а символ королевского покровительства. В 2016 году принцесса Уэльская стала покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, сменив королеву, которая занимала эту должность 64 года. Жена принца Уильяма ежегодно появляется на Уимблдоне с брошью с 2017 года.

22 марта принцесса Уэльская сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. В январе 2024 года у Кейт Миддлтон обнаружили рак во время тестов, сделанных после операции на брюшной полости.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям пообещал лучше заботиться о больной раком Кейт Миддлтон.