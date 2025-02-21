«Ни при каких обстоятельствах не могу»: адвокат обвиняемого в изнасилованиях P.Diddy отказался вести его дело

Адвокат обвиняемого в изнасилованиях несовершеннолетних рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) отказался вести его дело. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на заявление защитника.

В настоящий момент специалист подал ходатайство об отказе от адвокатской работы в суд Нью-Йорка.

«Хотя я предоставил Шону Комбсу высокий уровень юридического представительства, какого требует суд суд, я ни при каких обстоятельствах не могу продолжать эффективно выступать в качестве адвоката Шона Комбса», — аргументировал свое решение адвокат.

Рикко также уточнил, что его решение отказаться представлять музыканта в суде позволит продолжить рассмотрение дела и начать судебный процесс без промедления.

Напомним, 17 сентября 2024 года P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли артисту выйти на свободу. Рэперу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Незадолго до этого адвокаты P.Diddy заявили, что прокурор был предвзят к нему из-за цвета кожи.