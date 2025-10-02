Незадолго до смерти Оззи Осборн говорил дочери о страхе возвращаться в Британию

Певец Оззи Осборн заявлял о страхе возвращаться в Британию из Лос-Анджелеса за несколько месяцев до смерти. Исполнитель делился этим с дочерью Келли.

Беседа попала в документальный фильм, который выйдет на BBC 2 октября.

Музыкант родился в Бирмингеме, но более 20 лет прожил в США. Он решил вернуться в Британию в 2022 году.

Певец признавался дочери, что привык находиться в Лос-Анджелесе и не в восторге от переезда.

«Я бы сказал, что мне скорее страшно возвращаться. Так привык быть здесь, но мне нужно вернуться — у меня там дом. И твоя мама сказала, что дом прекрасен», - говорил Келли отец.

Напомним, Осборн скончался 22 июля, музыканту было 76 лет. За несколько недель до смерти он выступил в Бирмингеме. Из-за прогрессирующей болезни Паркинсона артист пел, сидя на троне. В официальном свидетельстве о смерти указали две причины смерти Осборна. Болезнь Паркинсона отмечена в документе как сопутствующая.