New Idea: 75-летняя актриса Мерил Стрип готовится к свадьбе с Мартином Шортом

75-летняя актриса Мерил Стрип готовится выйти замуж во второй раз. По крайней мере, в этом уверены инсайдеры. Источники поделились, что звезда планирует свадьбу с комиком Мартином Шортом. Об этом сообщает New Idea.

Слухи о романе знаменитостей появились еще в январе 2024 года. И хоть официально никаких заявлений сделано не было, Мерил и Мартин много раз выходили вместе в свет и демонстрировали совсем не дружеские чувства друг к другу. Теперь же появилась информация, что отношения стали настолько серьезными, что актриса согласилась на бракосочетание.

Инсайдер сообщил, что на примете у звезд уже есть место для проведения свадебной церемонии. Предположительно, торжество могут устроить на винодельне.

«Они оба большие поклонники курорта недалеко от Монтесито. Это великолепное место для свадьбы, а курорт славится своей конфиденциальностью, что очень важно для Марти и Мерил, поскольку они оба очень скрытные», - поделился источник.

Предварительно, среди гостей стоит ожидать детей и внуков актрисы и юмориста, а также Тома Хэнкса, Стива Мартина, Риту Уилсон, Селену Гомес и многих других звезд.

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