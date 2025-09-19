«Невыносимо смотреть»: мать Беллы Хадид показала фото из больницы и рассказала о мучениях дочери

Мать модели Беллы Хадид рассказала о мучениях дочери из-за обострения болезни Лайма. Иоланда Хадид опубликовала снимок из больницы, на котором целует наследницу в щеку.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях.

На фотографиях 28-летняя модель запечатлена у капельницы и во время приема врача. На одном из снимков 61-летняя мама целует Беллу в щеку.

«Невыносимо смотреть на то, как она мучается. Это ранит глубже всего. Но её боль куда тяжелее моей. Ни один ребенок не должен страдать от неизлечимой хронической болезни», - призналась женщина.

Мама Хадид восхитилась храбростью дочери и желанием продолжать борьбу с недугом. Она верит, что случится чудо и болезнь отступит.

«Ты выдержала ещё один месяц лечения, и я верю: Бог милостив, чудеса случаются каждый день», - написала мама модели.