«Невыносимо смотреть»: мать Беллы Хадид показала фото из больницы и рассказала о мучениях дочери
© SAMEER AL-DOUMY/AFP/East News
Мать модели Беллы Хадид рассказала о мучениях дочери из-за обострения болезни Лайма. Иоланда Хадид опубликовала снимок из больницы, на котором целует наследницу в щеку.
Соответствующая публикация появилась в соцсетях.
На фотографиях 28-летняя модель запечатлена у капельницы и во время приема врача. На одном из снимков 61-летняя мама целует Беллу в щеку.
«Невыносимо смотреть на то, как она мучается. Это ранит глубже всего. Но её боль куда тяжелее моей. Ни один ребенок не должен страдать от неизлечимой хронической болезни», - призналась женщина.
Мама Хадид восхитилась храбростью дочери и желанием продолжать борьбу с недугом. Она верит, что случится чудо и болезнь отступит.
«Ты выдержала ещё один месяц лечения, и я верю: Бог милостив, чудеса случаются каждый день», - написала мама модели.
Напомним, у Хадид случилось обострение заболевания, она почти не встает с кровати. С болезнью Лайма звезда борется с 2012 года.
