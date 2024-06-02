«Невозможно, чтобы это продолжалось»: Бен Аффлек раскрыл, что не устраивает его в браке с Джей Ло

Бен Аффлек раскрыл, что не устраивает его в браке с Дженнифер Лопес. Актер считает, что его жене стоит пересмотреть свое отношение к работе. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на слова источника из близкого окружения звезд.

Так, по словам инсайдера, Бен Аффлек недоволен проектами Джей Ло и даже поругался из-за этого с ее сотрудниками.

«Бен просто хочет для нее лучшего и чувствует, что она делает много посредственных проектов. Он считает, что она окружена людьми, которые принимают решения за нее. А сама Дженнифер выполняет 50 задач одновременно», – передает источник.

По сравнению с супругой, сам Бен Аффлек работает не так много. К тому же Дженнифер Лопес уже говорила ему, что будет больше времени уделять семье. Однако сейчас работа у нее стоит на первом месте, что не нравится актеру.

В последнее время в Сети обсуждают возможное расставание знаменитой пары, а недавно стало известно, что Бен Аффлек и вовсе съехал из дома.

«Им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось», – заключил инсайдер.

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