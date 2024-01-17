Брэд Питт встретил семью Анджелины Джоли во время свидания с девушкой

Голливудский актер Брэд Питт неожиданно встретился с отцом и братом экс-супруги, актрисы Анджелины Джоли во время посещения открытия галереи современного искусства в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает The Sun.

Компанию артисту составила его новая избранница Инес де Рамон. Питт вместе со спутницей посетили галерею современного искусства Ларри Гагосяна, где также находились отец Анджелины Джоли Джон Войт и ее брат Джеймс Хейвен.

По данным источника, посетители выставки заметили, как звезде было неловко находиться в одном помещении с родственниками Джоли. При этом брат артистки был дружелюбен и признал Питта, однако никто из присутствующих не видел, чтобы они разговаривали.

Отмечается, что Питт не знал, что на выставке будут присутствовать родные его бывшей супруги.

Известно, что Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году спустя десять лет отношений. Через два года артистка подала документы на развод.

Ранее мы писали, что Брэд Питт не приезжает к детям с новой возлюбленной из-за страха перед Анджелиной Джоли.