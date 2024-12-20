Невеста Криштиану Роналду снялась в ультракороткой юбке

Модель и невеста футболиста Криштиану Роналду снялась в ультракороткой юбке. Она позировала в таком виде в магазине брендовых сумок.

Фотографии девушки появились на ее странице в соцсетях.

На одном из снимков Родригес стоит спиной. Юбка при этом едва прикрывала ягодицы. Вниз модель выбрала леопардовые сапоги. Она была в меховой шапке и перчатках, а также с сумкой Chanel.

Напомним, Роналду сделал предложение Родригес, но их свадьбы пока не было. Хотя недавно спортсмен назвал девушку женой. От модели у Роналду две дочери. У него также есть сын от суррогатной матери.

Ранее сообщалось, что после первой беременности Родригес было подписано соглашение о разводе. В документе говорилось, что девушка будет получать алименты в размере 100 тыс. евро в месяц.