Будет получать алименты до конца жизни: в Сети обсуждают соглашение Роналду и Родригес о разводе

Стали известны условия соглашения о разводе футболиста Роналду и его избранницы Джорджины Родригес. В брачном контракте пары говорится, что спортсмен обязуется платить ей алименты в случае развода до конца жизни.

Об этом пишет Marca.

По информации издания, контракт был подписан еще в 2017 году после первой беременности Родригес, но его условия стали известны лишь сейчас. Согласно документу, женщина будет получать алименты в размере 100 тыс. евро каждый месяц.

В Мадриде у Родригес есть дом – недвижимость принадлежит ей.

Отмечается, что договор был написан по инициативе бывшего агента Роналду с целью защитить активы футболиста. Они оцениваются в 600 млн долларов.

У пары есть двое общих детей: первая дочь родилась в 2017 году, вторая – в 2022-м, когда модель была беременна двойней, однако мальчик умер после родов. Еще трое детей пары рождены суррогатной матерью.

Точно неизвестно, женат ли Роналду официально. Он сделал предложение возлюбленной в 2018 году. В конце июля этого года спортсмен назвал девушку женой.