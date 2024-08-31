«Хочешь сохранить мир»: Анджелина Джоли заявила, что развод с Брэдом Питтом не должен влиять на детей

Анджелина Джоли вспомнила о скандальном разрыве с Брэдом Питтом.

Голливудская актриса поделилась, что ее приезд в Лос-Анджелес и нахождение там связано исключительно с бракоразводным процессом. Однако больше подробностей она раскрывать не стала. Анджелина также призналась, что после завершения всех своих дел в этом городе, она планирует переезд, после которого сможет чаще проводить время с усыновленным в 2002 году сыном Мэддоксом в его родных краях.

Джоли заявила, что старается держать детей подальше от публичных сплетен, чтобы развод никак их не касался. По словам звезды, ей бы хотелось сделать их жизнь безопасной и спокойной.

«Когда у тебя большая семья, ты хочешь сохранить конфиденциальность, мир и безопасность», — рассказала Анджелина в беседе с изданием The Hollywood Reporter.

Кроме того, Джоли призналась, что пребывание в Лос-Анджелесе чувствуется так, будто она вернулась домой. Но только здесь ей не хватает человечности, которую она нашла «по всему миру».

Ранее мы писали о том, что Анджелина Джоли разрыдалась на кинофестивале.