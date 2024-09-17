«Невероятная»: 58-летняя актриса Сальма Хайек восхитила внешностью без макияжа на кадрах с отдыха

58-летняя актриса Сальма Хайек снова поделилась серией атмосферных кадров с отдыха в соцсети. Артистка снялась на яхте без макияжа в купальнике, подчеркивающем ее фигуру. Подписчики восхитились внешностью знаменитости.

На опубликованных фото Сальма Хайек предстала на яхте, где она проводила много времени минувшим летом. Актриса надела фиолетовый купальник, продемонстрировав стройную фигуру. Артистка дополнив образ кремовой накидкой с оборками и цветочным принтом. Знаменитость позировала без макияжа и с распущенными волосами.

«Никогда не переставайте чувствовать окружающие вас благословения — такие, как солнце, ветер, вода и огонь внутри вас», — подписала публикацию Сальма Хайек.

Подписчики актрисы восхитились ее внешностью.

«Прекрасная Сальма с огненной энергией», «Невероятная и вечно молодая», «Свободная, как ветер, яркая, как солнце», «Спасибо за бесконечное вдохновение и радость жизни», — написали пользователи Сети.

Сама Сальма Хайек не скрывает своих секретов красоты и делится ими. Так, артистка уделяет много внимания уходу за кожей. По словам знаменитости, она не может лечь спать с макияжем или с нечистой кожей лица.

«Я никогда не ложусь спать, предварительно не умывшись. <…> Ночью кожа вырабатывает масла, необходимые для того, чтобы выглядеть молодо. Она восстанавливается. Так что хорошо умывайтесь вечером, но не переусердствуйте с этим утром», — отмечала артистка.

Актриса также утверждала, что не прибегала процедурам омоложения и пластике, а для поддержания хорошей формы Сальма Хайек занимается йогой и делает легкую зарядку.

Ранее сообщалось о том, что 48-летняя звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли продемонстрировала фигуру на отдыхе.