48-летняя звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли показала себя на отдыхе
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Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли поделилась с поклонниками снимком с отдыха. Актриса позировала на террасе.
В личном блоге 48-летняя знаменитость опубликовала новое фото и восхитила фанатов своей внешностью. Пользователи похвалили Джованну за то, что она продолжает следить за собой и поддерживает фигуру. Для снимка Антонелли выбрала голубой купальник и рубашку такого же цвета.
С журналистами актриса делилась, что никакого секрета и эликсира молодости у нее нет. По ее словам, она просто занимается спортом. Каждый день она стоит в планке и несколько раз в неделю проводит занятия с личным тренером.
Кроме того, Джованна ограничивает себя в еде. Она не ест вредные продукты, отдавая предпочтение только полезным. Благодаря этому она сохраняет стройную фигуру, которую часто демонстрирует в Сети.
Напомним, что Антонелли стала популярна после выхода сериала «Клон», в котором она исполнила главную роль Жади.
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