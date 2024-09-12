48-летняя звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли показала себя на отдыхе

С журналистами актриса делилась, что никакого секрета и эликсира молодости у нее нет. По ее словам, она просто занимается спортом. Каждый день она стоит в планке и несколько раз в неделю проводит занятия с личным тренером.

Кроме того, Джованна ограничивает себя в еде. Она не ест вредные продукты, отдавая предпочтение только полезным. Благодаря этому она сохраняет стройную фигуру, которую часто демонстрирует в Сети.

Напомним, что Антонелли стала популярна после выхода сериала «Клон», в котором она исполнила главную роль Жади.

Ранее модель Кендалл Дженнер кардинально сменила образ и показала результат.