Неудачи и долги: почему Меган Маркл похудела и почти ничего не ест

Люди из окружения Меган Маркл рассказали журналистам, что герцогиня похудела и мало спит из-за стресса. Об этом сообщает «7Дней.ru» со ссылкой на зарубежное издание Life&Style.

Отмечается, что супруга принца Гарри за последнее время потеряла почти 8 килограммов и лишилась сна. Близкие говорят, что Меган испытывает огромный стресс из-за проблем, которые свалились на голову им с мужем. Дело в том, что супруги понесли серьезные финансовые потери, а ведь им необходимо содержать большой дом в Монтесито и обеспечивать детей – Лилибет и Арчи. Поклонники также знают любовь Маркл к дорогим нарядам и предметам интерьера.

СМИ пишут, что у супругов уже имеются долги, так как они пока не так мудро распоряжаются финансами. Они пытаются вернуть положение и даже приобрели права на экранизацию романа «Встретимся на озере», но эксперты пророчат им провал.

Между тем, Меган выглядит все хуже. Недавно папарацци сняли ее во время прогулки по солнечному Лос-Анджелесу. Пользователей Сети привлек не похудевший вид герцогини, а ее странный наряд. В жаркий день брюнетка ходила в шерстяном пальто и теплом шарфе. А на ее руке был «диск против стресса», который сейчас набирает популярность в США.

Ранее мы писали о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл может потерять сына и обрести 80 млн долларов. В прессе отмечают, что в случае развода Маркл может достаться огромное состояние — 80 млн долларов. Этих денег ей хватит, чтобы продолжить вести королевскую жизнь. В то же время расставание с принцем сулит американской модели и актрисе тяжелую семейную драму.