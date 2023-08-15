Безбедная жизнь до конца дней или расставание с сыном: герцогиня Меган Маркл оказалась перед выбором

Отношения между принцем Гарри и его супругой Меган Маркл, по утверждению инсайдеров, становятся все более разобщенными. Угроза расторжения брака с королевской особой грозит женщине потерей сына и обретением богатств, которые позволят ей вести безбедное существование до конца жизни, пишет The News International.

Принц Гарри в настоящий момент занят тем, что путешествует по странам Азии. Его супруга, вероятнее всего, из-за сложных отношений в семьи занята другими вещами — ее беспокойство может вызывать вопрос расторжения брака с внуком королевы Елизаветы II. Герцогине предстоит осмыслить все плюсы и минусы подобного исхода.

Так, в случае развода Маркл может достаться огромное состояние — 80 млн долларов. Этих денег ей хватит, чтобы продолжить вести королевскую жизнь. В то же время расставание с принцем сулит американской модели и актрисе тяжелую семейную драму: из-за утраты герцогского титула она рискует потерять право на опеку сына Арчи. По некоторым данным, Маркл в свидетельстве о рождении ребенка указана не по имени и фамилии, а как титулованная особа.

Желание супруги принца Гарри во что бы то ни стало остаться герцогиней, как утверждают источники, вызвало откровенное недовольство короля Великобритании Чарльза III. Монарх также заявлял, что готов простить сыну все прегрешения и вновь оказывать денежную поддержку, если тот вернется в Лондон.

Ранее зарубежные СМИ обсуждали решение Меган Маркл и принца Гарри пожить отдельно ради сохранения брака. При этом в Сети уже достаточно давно ходят слухи о шатком положении дел в семье.