Netflix отказался продлевать контракт с Меган Маркл на 100 млн долларов из-за низкого рейтинга ее шоу

Стриминговый сервис Netflix отказался продлевать шоу герцогини Сассекской «С любовью, Меган» после его провала. Как сообщает People, телешоу заняло лишь 383-е место в рейтингах, собрав всего 5,3 миллиона просмотров.

Сперва шоу обещало быть успешным, однако по итогам первой половины 2025 года оно не попало в топ-300 самых просматриваемых программ медиа платформы. В связи с этим было принято решение о его закрытии.

Критики при этом отмечают, что программа оказалась абсолютно пустой, а гости были вынуждены притворяться и «хвалить главную героиню». В шоу c участием знаменитостей супруга принца Гарри делилась кулинарными и садоводческими навыками. Передача стартовала в марте 2025 года.

Даже повторный показ сериала «Форс-мажоры», в котором герцогиня играла второстепенную роль, обошел «С любовью, Меган» по просмотрам.

Контракт Netflix с Меган стоимостью 100 млн долларов истекает в сентябре текущего годы. Чем после этого она будет заниматься, пока неизвестно.

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