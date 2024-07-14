Несмотря на риски: больная раком Кейт Миддлтон снова вышла в свет на Уимблдонском турнире

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон снова вышла в свет после официального объявления об онкологическом заболевании. Супруга принца Уильяма посетила мужской финал Уимблдонского турнира в Великобритании. Это ее второе появление на публике за полгода, сообщает Daily Mail и публикует кадры с мероприятия.

14 июля состоится мужской финал теннисного турнира в Уимблдоне. В одиночном разряде встретились теннисисты Новак Джокович и Карлос Алькарас. Накануне в Кенсингтонском дворце сообщили, что на игре будет присутствовать Кейт Миддлтон.

Принцесса Уэльская прибыла на теннисный турнир менее чем за час до начала финала. Вместе с Кейт Миддлтон на матч пришла и ее дочь, 9-летняя принцесса Шарлотта. Принц Уильям в это время будет находиться в Берлине и болеть за Англию в финале Евро-2024.

Для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала фиолетовое платье, бежевые туфли на каблуках и сумку в тон обуви. Дополнили образ золотые серьги и браслет. С 2016 года принцесса Уэльская является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и ежегодно вручает трофеи победителям на корте.

13 июля состоялся женский одиночный финал теннисного турнира в Уимблдоне. Онкобольная Кейт Миддлтон не смогла присутствовать на матче по состоянию здоровья, и вместо нее награду теннисистке Барборе Крейчиковой вручила председатель Уимблдона Дебби Джеванс.

Напомним, крайний раз принцесса Уэльская появилась на публике 15 июня. Кейт Миддлтон посетила торжественный парад Trooping the Colour вместе с другими членами королевской семьи.

22 марта супруга принца Уильяма сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. В январе 2024 года у Кейт Миддлтон обнаружили рак во время тестов, сделанных после операции на брюшной полости.

Ранее мы писали о том, что вместо Кейт Миддлтон на параде Trooping the Colour мог быть двойник.