«Несколько лет я не могла покидать дом»: Анджелина Джоли раскрыла, как стала затворницей

Анджелина Джоли высказалась о роли в новом фильме и удивила неожиданном фактом из своей биографии. Актриса призналась, что некоторое время была добровольной затворницей, передает Daily Mail.

Артистка исполнила роль Марии Каллас в новом фильме Пабло Ларраина «Мария». По словам Анджелины Джоли, у нее и оперной певицы много общего. Известно, что последние годы дива вела затворнический образ жизни в своей квартире в Париже. Как оказалось, актриса пережила подобный период, когда ее дети были маленькими.

«Несколько лет я не могла надолго покидать дом. Мне нужно было больше времени проводить с семьей. Иногда приходилось отключать определенные аспекты своей личности, чтобы быть тем, кем нужно быть. Я вспомнила, как сильно творчество и общение с другими творческими людьми влияли на мою жизнь, как это было важно и как сильно я по этому скучала», — поделилась Анджелина Джоли.

Вместе с тем знаменитость заявила, что именно благодаря детям она не чувствовала бы себя несчастной, лишившись карьеры. Мария Каллас же была в браке один раз, но так и не обзавелась детьми, поэтому у нее не было ничего, кроме сцены.

«Я думаю, что построила очень насыщенную жизнь, отдельную от того, чтобы быть артисткой, а она не смогла. Так что, если бы завтра все это исчезло, и я была бы просто мамой, я была бы очень счастлива», — призналась актриса.

Напомним, «Мария» — художественный фильм режиссера Пабло Ларраина («Спенсер: Тайна принцессы Дианы», «Джеки») совместного производства Германии, США, ОАЭ и Италии об оперной певице Марии Каллас. В качестве сценариста картины выступил Стивен Найт («Спенсер», «Острые козырьки»). Премьера ленты состоялась 29 августа 2024 года на 81-м Венецианском кинофестивале. Главную роль в фильме исполнила Анджелина Джоли. Ожидается, что за эту работу актриса получит второй «Оскар».

Ранее сообщалось о том, что Анджелине Джоли и Брэду Питту предложили вновь сыграть пару в кино за 60 млн долларов.