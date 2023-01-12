Несколько британских чиновников занялись сексом на вечеринке, устроенной Борисом Джонсоном

Подчиненные экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона занимались сексом на вечеринке в государственном учреждении. Речь идет о мероприятии в 2021 году, после которого политик ушел с должности.

Несколько свидетелей сообщили, что одни коллеги Джонсона трогали друг друга за интимные места, а другие ушли в темную комнату. Их застукали при выходе из помещений – чиновники были «взволнованными» в этот момент.

Журналисты пришли к выводу, что они позволили себе развратное поведение в резиденции Джонсона.

Масштабные вечеринки под видом рабочих встреч проходили в разгар жесткого локдауна. Судя по последним выводам журналистов, распитие алкоголя – не самое плохое, что там было.

Ранее сообщалось, что гости Белого дома несколько раз застали жену экс-президента США Дональда Трампа Меланью неодетой.