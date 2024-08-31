Нервы не выдержали: Анджелина Джоли разрыдалась на кинофестивале

На 81-м Венецианском международном кинофестивале представили фильм «Мария». Главную роль в картине сыграла Анджелина Джоли. Актриса не смогла сдержать слез после того, как лента была удостоена восьмиминутных оваций.

Фильм чилийского режиссера Пабло Ларраина рассказывает о жизни оперной дивы Марии Каллас, которую сыграла Джоли. Помимо нее, в ленте появились: Пьерфранческо Фавино, Альба Рорвахер, Коди Смит-МакФи и другие артисты. В кино покажут также и последние дни Каллас в Париже в 1970-х, сообщает NME.

Ради этой роли Джоли на протяжении семи месяцев обучалась оперному пению. Звезде пришлось выступать на сцене парижского театра «Ла Скала», хотя ранее она никогда не пела на публике.

Напомним, в Венецию бывшая жена Брэда Питта прилетела не одна, а в компании 40-летнего рэпера Akala, с которым звезду видели на различных мероприятиях еще минувшей весной. Пару сразу же заподозрили в романтических отношениях. О том, что на самом деле связывает музыканта и актрису, читайте здесь.