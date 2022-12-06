Нервишки сдают: королевская семья готовится к выходу «разоблачительного» сериала Меган и Гарри

9 декабря на платформе Netflix появится документальный фильм о жизни принца Гарри и его супруги. Новинка обещает стать настоящей сенсацией для публики и большой катастрофой для королевской семьи. Поговаривают, Карл III уже консультируется с юристами, чтобы обезопасить свою репутацию.

Существует мнение, что в этот раз нападки Меган Маркл и принца Гарри не останутся безнаказанными. Король вместе со своими адвокатами готов привлечь супругов к судебным разбирательствам. Больше всего Карла III беспокоят доказательства Маркл по делу ее травли, которой она была подвержена во время проживания в королевском доме. Если в фильме не будут обнародованы серьезные аргументы, то девушка рискует ответить по всей строгости закона.

Кажется, после 9 декабря жизнь Сассекских в корне изменится, а вот в какую сторону - узнаем совсем скоро.

Ранее стало известно о том, что Кейт Миддлтон поцеловалась с другим мужчиной на глазах супруга. Подробности читайте в этой статье.