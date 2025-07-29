Непростое решение: свадьба Селены Гомес и музыканта Бенни Бланко отложена на неопределенный срок

Американская певица и актриса Селена Гомес приняла непростое решение. Свадьбу с музыкантом Бенни Бланко, которую знаменитость планировала последние полгода, пришлось отложить на неопределенный срок. Об этом пишет Daily Mail.

Виной всему утечка информации о предстоящем торжестве в СМИ. Дело в том, что Гомес старательно скрывает от публики детали своей личной жизни. Даже об ее отношениях с Бланко стало известно только спустя шесть месяцев после того, как пара начала встречаться.

И теперь общественности стало известно, где и когда должно было состояться бракосочетание. Журналисты выяснили и сообщили, что событие запланировано на сентябрь, а провести его певица собиралась в Санте-Барбане, в одном из арендуемых актрисой особняков.

Как только сама Гомес узнала о раскрытии планов, она остановила свадебную подготовку. И когда теперь артистка станет законной супругой Бенни Бланко, неизвестно.

Ранее мы писали о том, что певица Селена Гомес решила избавиться от кольца, которое ей подарил ее возлюбленный Бенни Бланко.