Неприязнь было не скрыть: как прошло «холодное» воссоединение Spice Girls на дне рождения Виктории Бекхэм

Джери Холлиуэл и Мел Би из Spice Girls не смогли скрыть неприязнь друг к другу на дне рождения Виктории Бекхэм, на котором состоялось воссоединение коллектива. Артистки не пересекались друг с другом и даже на общих фото не становились рядом. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, несмотря на то, что поклонники группы остались в восторге от того, что увидели девушек вновь вместе, их встреча прошла крайне «холодно». Дело в том, что Холлиуэл и Би не смогли забыть старые обиды. Напомним, что конфликт начался после того, как Джери соврала приятельнице о своем настоящем возрасте.

Как сообщает таблоид, Мел пыталась «зарыть топор войны», но бывшая подруга не пошла ей навстречу. Из-за этого атмосфера на празднике была напряженная. Девушки не подходили друг к другу и на общих фотографиях делали вид, что не знакомы.

Впрочем, когда дело дошло до выступления на сцене, артистки смогли собраться и не показать зрителям напряженные отношения. Информаторы сообщили СМИ, что после исполнения песни вокалистки еще какое-то время вместе сидели за столом и общались.

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