Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли призвала родителей помириться

Дочь американских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли попросила родителей помириться к ее 18-летию. Об этом пишет издание Life&Style со ссылкой на инсайдера.

Биологическая дочь разведенных звезд Шайло объяснила родителям, что им необходимо разобраться в своих отношениях и стать взрослее. Уточняется, что Шайло устала от регулярных конфликтов матери и отца, вследствие чего призывает их помириться ради нее.

Напомним, знакомство Анджелины Джоли и Брэда Питта произошло на съемках киноленты «Мистер и миссис Смит», в 2006 году они объявили о своем романе. Через восемь лет пара решила официально узаконить свои отношения и в 2014 году сыграла свадьбу на территории их общей французской винодельни. Звездные супруги расстались в 2016 году, а развод официально был завершен лишь в 2019-м.

У пары есть трое приемных детей — 21-летний Мэддокс, 19-летний Пакс и 18-летняя Захара, а также трое родных — 17-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли заработала 100 млн долларов на разводе с актером Питтом.