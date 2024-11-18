Нарушила закон: модель Ким Кардашьян задержали полицейские

Недавно Ким Кардашьян приобрела Tesla Cybertruck — это уже вторая машина данной марки в коллекции модели. Светская львица часто катается на автомобиле, но во время последней поездки она нарушила местные законы Калифорнии: звезду остановили полицейские.

Участница реалити-шоу каталась по улицам Лос-Анджелеса. Однако экс-жену Канье Уэста остановили полицейские. Оказалось, что звезда нарушила закон: на ее автомобиле было слишком много тонировки. Чересчур темные окна вынудили правоохранителей выписать Ким штраф.

Как пояснили инсайдеры TMZ, многодетная мама совсем не расстроилась из-за случившегося и спокойно вела себя с полицейскими. Знаменитость мирно побеседовала с дорожным патрулем — их беседа не привлекла постороннего внимания.

Полицейские выписали Ким штрафную квитанцию, а затем отпустили. В ближайшее время она должна предоставить квитанции и предоставить отчет шериф. В противном случае ей придется заплатить.

Ранее Ким Кардашьян пожаловалась, что Канье Уэст не занимается воспитанием их детей. Сама модель не справляется со своими обязанностями.