Неожиданное признание: Анджелина Джоли заявила, что Брэд Питт хотел купить ее молчание

Актриса Анджелина Джоли выступила с новым громким заявлением о бывшем муже. Звезда фильма «Малефисента» призналась, что Брэд Питт планировал купить ее молчание. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2016 году Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом, указав в качестве причины расставания непримиримые разногласия. Также актриса обвинила экс-супруга в домашнем насилии. Официально артисты развелись в 2019 году, однако до сих пор продолжают выяснять отношения в суде. Так, актер считает, что его бывшая жена незаконно продала свою долю в семейной винодельне на юге Франции.

Недавно знаменитость снова прервала молчание и заговорила об абьюзе со стороны экс-супруга. Анджелина Джоли заявила, что Брэд Питт надеялся решить вопрос с винодельней с помощью денег.

«Питт отказался купить ее долю в винодельне до тех пор, пока он не получит новое расширенное соглашение о неразглашении, специально предназначенного для того, чтобы заставить ее молчать», — цитирует Daily Mail слова юристов актрисы.

Как утверждается, в противном случае с Анджелины Джоли планировалось взыскать 8,5 млн долларов. При этом адвокаты звезды назвали требование Брэда Питта незаконным. Известно, что в итоге актер все же отказался от попыток защитить собственную конфиденциальность, когда подал в суд на бывшую жену.

Напомним, в 2012 году Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о помолвке после семи лет совместной жизни. Актеры состояли в браке с 2014 по 2019 год. У экс-супругов шестеро детей.

Ранее мы писали о том, что Анджелина Джоли через своих адвокатов вновь обвинила Брэда Питта в насилии.