Неожиданно: Дженнифер Лопес была замечена в компании мужчины после слухов о разводе с Беном Аффлеком

Уже больше месяца в СМИ обсуждают возможный развод певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека. Недавно артистка подогрела слухи о разрыве с супругом, когда ее заметили в компании другого мужчины. Об этом пишет People и публикует кадры со знаменитостью.

14 июля Дженнифер Лопес была замечена в Хэмптоне, штат Нью-Йорк, после тренировки. Певица предстала перед камерами в белом кроп-топе и черных леггинсах. Артистка собрала волосы и дополнила образ солнцезащитными очками и массивными серьгами-кольцами.

Знаменитость с улыбкой села в серый кабриолет Mercedes с красным кожаным салоном, где ее ждал менеджер Бенни Медина.

Пользователи Сети принялись обсуждать новое появление Дженнифер Лопес на публике.

«Продолжает работать над собой, даже несмотря на проблемы в жизни. В этом вся Лопес!», «Идеальная фигура, невозможно не завидовать», «Красивая! И как же приятно видеть ее с такой счастливой улыбкой», — написали Интернет-пользователи.

Напомним, в мае этого года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Слухи о разводе супругов возникли после того, как стало известно, что они стали жить раздельно. Как утверждалось, актер переехал из их общего особняка в арендованный дом. В начале июня выяснилось, что артисты наняли риелтора, чтобы продать свой особняк, который они приобрели в прошлом году, за 65 млн долларов.

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Лопес прорекламировала свою линию косметики, не надев обручальное кольцо.