«Ненавижу это!»: актер Джейсон Момоа пошел на кардинальную смену имиджа ради новой роли

Американский актер Джейсон Момоа пошел на кардинальные изменения во внешности ради участия в третьей части фильма «Дюна». Исполнитель роли Дункана Айдахо в ленте Дени Вилнева впервые за 6 лет сбрил бороду. Видео процесса он опубликовал в своей соцсети.

«Черт возьми, я ненавижу это! Только ради тебя, Дени», — сказал актер в ролике.

Шокированы были и фанаты Момоа, привыкшие к его брутальному образу. В последний раз Джейсон избавлялся от бороды в 2021 году, тоже ради роли в первом фильме «Дюна», снятом по роману писателя-фантаста Фрэнка Герберта.

Во второй части кинокартины персонаж актера не появлялся, однако его появление в новом сиквеле уже официально подтверждено. Также появилась информация, что в «Дюна-3» снимется сын Джейсона Накоа-Вольф.

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