Друзья актера Леонардо Ди Каприо раскрыли правду о его помолвке с Витторией Черетти

В окружении актера Леонардо Ди Каприо прокомментировали слухи о помолвке звезды «Титаника». По словам источников, он не делал предложение Виттории Черетти. Об этом сообщает Page Six.

Информация о том, что Ди Каприо решил-таки жениться, появилась в конце ноября в блоге DeuxMoi. Там было опубликовано утверждение, что отношения актера и модели перешли на новый уровень. Однако это оказалось не так.

«Это не более чем слухи в Интернете. Об их помолвке объявляют каждый месяц», - заявили друзья Лео.

К слову, новости о возможной помолвке пары действительно появляются довольно часто. Это связано с тем, что с Витторией у актера самые долгие отношения за последнее время. К тому же они знакомы с родителями друг друга, и модель нравится маме Леонардо. Однако, по всей видимости, этого все же мало для того, чтобы знаменитость расстался со статусом холостяка. Отметим, что он ни разу не был женат.

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