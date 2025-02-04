«Ненавидела себя»: дочь Николсона сделала трогательное признание о женщине

Актриса Лара Флинн Бойл, много лет назад закрутившая роман с голливудской легендой Джеком Николсоном, за очень короткое время смогла стать настоящей подругой для его дочери Лоррейн. По словам девушки, появление Лары стало для нее очень важным событием.

Лоррейн вспоминает — она впервые увидела возлюбленную отца в девятилетнем возрасте на отдыхе у бассейна. Звезда «Твин Пикса» была в купальнике и читала книгу.

«В тот день я была слишком напугана, чтобы заговорить с ней. Вместо этого я украдкой наблюдала за ней с мелководья, пока она читала книгу на надувном матрасе, а ветер мягко носил ее в разные стороны по поверхности воды», — приводит ее слова Radar Online.

Лоррейн объяснила, что в тот момент переживала сложный этап — ее мать Ребекка Бруссард начала вновь встречаться с мужчинами после разрыва с Николсоном, а она сама жила с отцом в тихом и малолюдном месте.

«Моему отцу было трудно наладить с нами контакт в детстве — хотя он любил красивых женщин, его не интересовали игры с куклами. Лара же с удовольствием играла со мной», — говорит Лоррейн.

Женщина убеждена — тогда знакомство ее отца с Бойл стало ответом на ее собственные надежды и молитвы. Лару она называет не иначе как «Мэри Поппинс с Малхолланд Драйв».

«Во мне Лара нашла маленькую девочку, которая ненавидела себя еще до наступления половой зрелости», — резюмирует она.

Напомним — Николсон и Бойл были вместе на протяжении пяти лет и расстались в 2004 году. Тогда их роман наделал много шума — разница в возрасте между ними составляла 23 года.

Ранее мы писали о том, что 87-летний Николсон намерен вернуться в Голливуд.