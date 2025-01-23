«В нем еще много огня»: 87-летний Джек Николсон возвращается в Голливуд

87-летний актер Джек Николсон готовится к триумфальному возвращению в Голливуд. Об этом 23 января сообщает Radar Online.

Мастодонт мирового кинематографа сейчас ведет достаточно замкнутый образ жизни — он редко выходит из дома и не любит гостей. Последний раз он появлялся на публике в 2023 году — после этого его можно было увидеть только на редких фотографиях, которые его дочь публиковала в социальных сетях. Однако сейчас, утверждают собеседники портала, ситуация изменилась — Николсон полон сил и намерен показать всем, что его зря считают больным отшельником.

«В нем все еще много огня. Он буквально ожил благодаря поддержке своих близких, которые помогли ему похудеть и выработать более здоровые привычки. Джек слышал, что его давно записали в умершие и судачат о его плохом здоровье. Он находит эти слухи смешными», — приводит Radar Online слова собеседника.

Более того — источники портала в киноиндустрии утверждают, что звезда «Сияния» и «Пролетая над гнездом кукушки» дает понять режиссерам и продюсерам, что он готов вернуться на большой экран в любой роли. Николсон следит за собой, рано встает по утрам и читает прессу, чтобы быть в курсе всего, что происходит в Голливуде.

Ранее мы писали о том, что сына актера заметили на свидании с моделью Victoria’s Secret.