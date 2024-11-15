Меган Маркл в костюме с открытыми плечами посетила вечеринку без принца Гарри

Актриса Меган Маркл посетила вечеринку в честь презентации коллекции средств по уходу за волосами. В этот проект подруги она инвестировала сама. Примечательно, что на мероприятии Маркл была одна, без принца Гарри.

На появление актрисы без супруга обратил внимание сайт Woman.ru.

Маркл выбрала для выхода брючный костюм total-black с открытыми плечами. Наряд состоял из топа, декольте которого сделано в форме сердца, а также брюк-палаццо. Образ дополняли золотые серьги и тонкая подвеска. Волосы были уложены в легкие кудри.

Принц Гарри не присутствовал на вечеринке. Причем это не первое появление Маркл в одиночестве – Гарри даже встречал день рождения без жены.

Происходящее может свидетельствовать о кризисе в отношениях пары.

Ранее в ноябре супруги впервые за три месяца появились вместе, однако публике показалось, что они отдалились друг от друга – Гарри и Меган выглядели напряженными.